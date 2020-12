America’s Cup 2021: New Zealand, Luna Rossa e American Magic già impegnate nelle prime regate di prova ad Auckland (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Comincia ad entrare davvero nel vivo il percorso di avvicinamento alla 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo più antico del panorama sportivo globale. In attesa delle World Series (17-19 dicembre) e della Christmas Race (20 dicembre), si sono già disputate nella giornata di ieri le prime regate di prova ad Auckland tra gli AC75 protagonisti di questa America’s Cup. Iain Murray, direttore di regata della Prada Cup, ha supervisionato tutte le sequenze di partenza disputate da parte di Emirates Team New Zealand, American Magic e Luna Rossa. Ineos Team UK ha invece dovuto disertare la prima sessione di practice race a causa di un problema tecnico alla drizza della randa che ha costretto Britannia a rientrare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Comincia ad entrare davvero nel vivo il percorso di avvicinamento alla 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo più antico del panorama sportivo globale. In attesa delle World Series (17-19 dicembre) e della Christmas Race (20 dicembre), si sono già disputate nella giornata di ieri lediadtra gli AC75 protagonisti di questaCup. Iain Murray, direttore di regata della Prada Cup, ha supervisionato tutte le sequenze di partenza disputate da parte di Emirates Team New. Ineos Team UK ha invece dovuto disertare la prima sessione di practice race a causa di un problema tecnico alla drizza della randa che ha costretto Britannia a rientrare ...

