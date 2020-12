Altro palo per Trump: il Nevada ha respinto il ricorso contro la vittoria di Biden (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Anche il Nevada boccia il ricorso di Donald Trump: la Corte Suprema dello Stato ha respinto all'unanimità il ricorso della campagna del presidente contro i risultati elettorali. Tutti i sei giudici ... Leggi su globalist (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Anche ilboccia ildi Donald: la Corte Suprema dello Stato haall'unanimità ildella campagna del presidentei risultati elettorali. Tutti i sei giudici ...

malandrina9 : @SimoGianlorenzi @stefyorlando É un'ingiustizia quella che sta succedendo, ma sappi che quando Stefy uscirà (il più… - laast_c : e daje con un altro palo. quanti ce ne aspettano per oggi? - siamobagagli : niente post.. abbiamo preso un altro palo - morena_faenza : RT @iry59646548: No, ceh dico, ma vi pare che prendevamo un altro palo? Ovvio che si, siamo nate per questo, scusate eh - iry59646548 : No, ceh dico, ma vi pare che prendevamo un altro palo? Ovvio che si, siamo nate per questo, scusate eh -

Ultime Notizie dalla rete : Altro palo Altro palo per Trump: il Nevada ha respinto il ricorso contro la vittoria di Biden Globalist.it Altro palo per Trump: il Nevada ha respinto il ricorso contro la vittoria di Biden

La decisione della Corte Suprema del Nevada è arrivata lo stesso giorno in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti non ha accolto il tentativo i bloccare i risultati in Pennsylvania ...

Renzi stoppa il Recovery plan: «Rischio crisi»

Il Recovery Plan italiano resta fermo al palo. Uno smacco per Giuseppe Conte che aveva impostato tutto il suo intervento in aula di oggi proprio sul Piano italiano, esaltandolo anche per dimostrare qu ...

La decisione della Corte Suprema del Nevada è arrivata lo stesso giorno in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti non ha accolto il tentativo i bloccare i risultati in Pennsylvania ...Il Recovery Plan italiano resta fermo al palo. Uno smacco per Giuseppe Conte che aveva impostato tutto il suo intervento in aula di oggi proprio sul Piano italiano, esaltandolo anche per dimostrare qu ...