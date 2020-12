Altri 4 medici uccisi dal Covid | il totale sale a 242

Agenzia_Ansa : #Covid 14.842 nuovi contagi, 634 morti. 149mila tamponi, tasso positività scende al 9,9% #ANSA… - Agenzia_Ansa : Il Covid fa strage tra i medici anche nella seconda ondata della pandemia. Registrate altre 4 vittime. Il totale de… - MediasetTgcom24 : Covid, morti altri 4 medici: il totale da inizio pandemia sale a 242 #coronavirus - zazoomblog : Oggi contagi in calo (meno di 13mila) ma altri 499 morti. Il presidente dei medici: “Possiamo ancora evitare la ter… - Rodolfo14607379 : RT @Bluefidel47: Non è il covid che deve fare paura, ma la Sanità. Giornale radio: .' Uccisi altri 4 medici dal Covid' Totale ad oggi 250… -

Ultime Notizie dalla rete : Altri medici

Da domani giovedì 10 dicembre prenderà il via l’iniziativa organizzata dal Comune di Napoli e dalla Federazione nazionale Medici di famiglia Presieduta da Luigi Sparano, che consente l’utilizzo di 3 p ...italia; In Liguria quasi 2.600 morti. Bassetti: “Probabile una terza ondata, non possiamo distrarci” La protesta dei medici specializzandi, a Genova "Ciò che ha fatto da molt ...