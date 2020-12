Allarme dei medici: “Inutile controllare Covid se si muore d’infarto perché non ci sono ambulanze” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic – Allarme dei medici: inutile tenere sotto controllo il Covid se poi si muore d’infarto perché non arriva l’ambulanza. Ecco perché il colore delle regioni deve dipendere anche dalla capacità di garantire assistenza per i pazienti non Covid-19. Lo fa presente all’AdnKronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo). Anelli: “Colore regioni deve comprendere capacità di garantire assistenza a pazienti non Covid” I parametri per valutare la zona di assegnazione – gialla, arancione, rossa – delle regioni in base al rischio pandemico “devono comprendere anche la capacità del Servizio sanitario a garantire l’assistenza alle patologie non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic –dei: inutile tenere sotto controllo ilse poi sinon arriva l’ambulanza. Eccoil colore delle regioni deve dipendere anche dalla capacità di garantire assistenza per i pazienti non-19. Lo fa presente all’AdnKronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini deie degli odontoiatri (Fnomceo). Anelli: “Colore regioni deve comprendere capacità di garantire assistenza a pazienti non” I parametri per valutare la zona di assegnazione – gialla, arancione, rossa – delle regioni in base al rischio pandemico “devono comprendere anche la capacità del Servizio sanitario a garantire l’assistenza alle patologie non ...

Agenzia_Ansa : L'utilizzo di clorochina o idrossiclorochina, farmaci utilizzati contro il Covid-19 può provocare disturbi psichiat… - zazoomblog : Allarme dei medici: “Inutile controllare Covid se si muore d’infarto perché non ci sono ambulanze” - #Allarme… - DarioGiuffrida1 : RT @RaiNews: #Oxfam: il prossimo anno in 67 Paesi poveri si potrà vaccinare solo 1 persona su 10 contro il Covid-19, a meno che non vengano… - mummy53690440 : Allarme dei medici: “Inutile controllare Covid se si muore d’infarto perché non ci sono ambulanze” - CarmeloMontana2 : RT @francofontana43: Effetti collaterali del Covid Il Fatto lancia l’allarme: sono saltati i controllo e la prevenzione. Solo due esempi: u… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme dei Cashback che fatica, l'allarme dei consumatori: "Anziani tagliati fuori dagli indugi delle banche" la Repubblica Lotteria degli scontrini: una beffa di Stato

Con la scusa della lotta all'evazione fiscale il Governo sta introducendo una serie di provvedimenti basati sulle stesse logiche dell'azzardo di massa. Un esempio? La lotteria degli scontrini, vero es ...

Covid. Piemonte, carenza medici nelle Usca. Icardi: “Le Asl diano il via a un nuovo reclutamento”

09 DIC - La Regione Piemonte raccoglie il grido d’allarme lanciato dagli Ordini dei Medici del Piemonte sull’iter del test di ammissione per i medici specializzandi che rischia di avere ripercussioni ...

Con la scusa della lotta all'evazione fiscale il Governo sta introducendo una serie di provvedimenti basati sulle stesse logiche dell'azzardo di massa. Un esempio? La lotteria degli scontrini, vero es ...09 DIC - La Regione Piemonte raccoglie il grido d’allarme lanciato dagli Ordini dei Medici del Piemonte sull’iter del test di ammissione per i medici specializzandi che rischia di avere ripercussioni ...