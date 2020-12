Alitalia, voli covid-free anche verso New York (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alitalia amplia la sua gamma di offerta di voli covid tested: si vola in sicurezza anche verso New York. In questo periodo di emergenza Coronavirus le compagnie aeree sono tra le categorie che sicuramente stanno soffrendo maggiormente dello stop dovuto proprio alla pandemia mondiale. Le misure per cercare di far viaggiare comunque tutti in scurezza L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 9 dicembre 2020)amplia la sua gamma di offerta ditested: si vola in sicurezzaNew. In questo periodo di emergenza Coronavirus le compagnie aeree sono tra le categorie che sicuramente stanno soffrendo maggiormente dello stop dovuto proprio alla pandemia mondiale. Le misure per cercare di far viaggiare comunque tutti in scurezza L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

A questi si aggiunge il distanziamento sociale prima e dopo l’imbarco. Ma non solo: Alitalia ha messo anche in pratica delle particolari attenzioni per i voli così detti Covid Free. Se fino a poco ...

Atterrato a Fiumicino il primo volo Alitalia Covid-tested

I passeggeri a bordo del volo New York-Roma si sono sottoposti al test prima della partenza e dopo l'arrivo, un doppio controllo che li esenterà dall'obbligo di quarantena ...

I passeggeri a bordo del volo New York-Roma si sono sottoposti al test prima della partenza e dopo l'arrivo, un doppio controllo che li esenterà dall'obbligo di quarantena ...