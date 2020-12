Alitalia: piano industriale di ITA all’insegna della discontinuità (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – discontinuità la parola d’ordine che deve accompagnare il piano industriale di ITA, la newco Alitalia, il cui presidente Francesco Caio ha riferito nell’audizione svolta alla Commissione Trasporti della Camera sottolineando le strategie e le dinamiche che dovranno garantire la competitività della compagnia aerea. “Si tratterà – ha detto Caio – di essere pronti a cogliere le opportunità che scaturiranno nell’era post Covid, ovvero farsi trovare preparati alla ripresa del traffico aereo”. A tale riguardo – come ha riferito nell’ambito della stessa audizione l’AD di ITA, Fabio Lazzerini – stanno lavorando due distinti gruppi per la migliore scelta della partnership industriale che servirà a completare il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) –la parola d’ordine che deve accompagnare ildi ITA, la newco, il cui presidente Francesco Caio ha riferito nell’audizione svolta alla Commissione TrasportiCamera sottolineando le strategie e le dinamiche che dovranno garantire la competitivitàcompagnia aerea. “Si tratterà – ha detto Caio – di essere pronti a cogliere le opportunità che scaturiranno nell’era post Covid, ovvero farsi trovare preparati alla ripresa del traffico aereo”. A tale riguardo – come ha riferito nell’ambitostessa audizione l’AD di ITA, Fabio Lazzerini – stanno lavorando due distinti gruppi per la migliore sceltapartnershipche servirà a completare il ...

