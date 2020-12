Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del Grande Fratello Vip, ma qualcosa non torna (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alfonso Signorini si è visto costretto ad intervenire su una faccenda piuttosto spinosa che si sta riproponendo spesso in questa edizione del Grande Fratello Vip: ci riferiamo alla polemica scoppiata in merito al televoto che, secondo i telespettatori, presenterebbe opacità ed irregolarità. Ad alimentare nuovamente il dubbio dell’incongruenza del televoto sarebbe stata la classifica dell’ultima settimana che ha portato Adua Del Vesco ad essere la più votata (positivamente). Un risultato che ha definitivamente instillato la certezza che qualcosa non funzionasse nel sistema del televoto. Dopo alcune semplici ricerche è subito apparso chiaro come il televoto fosse stato “condizionato” da due fattori vietati dal ... Leggi su trendit (Di giovedì 10 dicembre 2020)si è visto costretto ad intervenire su una faccenda piuttosto spinosa che si sta riproponendo spesso in questa edizione delVip: ci riferiamo alla polemica scoppiata in merito alche, secondo i telespettatori, presenterebbe opacità ed irregolarità. Ad alimentare nuovamente ilo dell’incongruenza delsarebbe stata la classifica dell’ultima settimana che ha portato Adua Del Vesco ad essere la più votata (positivamente). Un risultato che ha definitivamente instillato la certezza chenon funzionasse nel sistema del. Dopo alcune semplici ricerche è subito apparso chiaro come ilfosse stato “condizionato” da due fattori vietati dal ...

