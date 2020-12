Alfonsi | con patto comunità assistenza leggera anziani

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “Grazie alla rimodulazione di alcuni servizi ricreativi previsti per i nostri centri, che abbiamo dovuto sospendere causa emergenza Covid, da oggi parte un nuovo servizio della Cooperativa sociale Risvolti dirivolta agli iscritti”. E’ quanto dichiarano in una nota Sabrinae Emiliano Monteverde, rispettivamente Presidente e assessore alle Politiche sociali del I Municipio. “Per- precisanoe Monterverde- intendiamo una serie di piccoli servizi che pero’ abbiamo visto essere di grande utilita’ per i nostri. Lo scopo e’ non lasciare nessuno indietro, nessuno da solo. E per farlo servono anche i piccoli gesti, che sollevano dalle preoccupazioni, dalla fatica e soprattutto dalla ...