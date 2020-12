Alfa Romeo - Tutti i dettagli sulle Giulia e Stelvio MY 2021

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'ha aggiornato i listini delleintroducendo il Model Year. Le novità riguardano principalmente allestimenti, accessori e la gamma dei propulsori. La berlina è offerta con prezzi a partire da 45.000 Euro, cifra che sale a 51.500 Euro per la Suv. I clienti ritroveranno i motori già noti con omologazione Euro 6D, ma sullanon è più disponibile il diesel entry level da 136 CV, mentre gli allestimenti sono stati rivisti e sono ora denominati Rosso Edizione, Business, Sprint, Executive, Ti, Veloce, Veloce Ti e Quadrifoglio. La nuova Rosso Edizione. Pur essendo la nuova versione d'ingresso della gamma, l'allestimento Rosso Edizione offre di serie i cerchi da 19", i gruppi ottici anteriori bi-Xenon e posteriori a Led, le pinze dei freni rosse, ...

cwkarl : Alfa Romeo Giulietta - AndyGraham22 : Renault: Fernando Alonso Mercedes: Gary Paffet Red Bull: Mark Webber McLaren: Juan Pablo Montoya Alpha Tauri: Vitan… - TheRodSaN : RT @PTancioni: @Rinoire Alfa Romeo 'Alfa 6' - AlfaRomeoMarin : #WheelWednesday 2020 Alfa Romeo Giulia Sport 2.0L 280HP Turbocharged I4 Engine Stock #: L7625828 ?? (415) 526-7335… - contauto : Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbodiesel 180 CV Super - 19700 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

Berlina e SUV del Biscione hanno prezzi rispettivamente di 45.000 e 51.500 euro Ci sono novità per Alfa Romeo Giulia e Stelvio: berlina e SUV del Biscione infatti si presentano con un nuovo listino ch ...In attesa di Tonale, atteso per la fine dell’anno prossimo, Giulia e Stelvio, già soggetti a un restyling che ha riguardato soprattutto il reparto di infotainment e la tecnologia degli ADAS, si rinnov ...