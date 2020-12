Alfa Romeo - Tutti i dettagli sulle Giulia e Stelvio MY 2021 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'Alfa Romeo ha aggiornato i listini delle Giulia e Stelvio introducendo il Model Year 2021. Le novità riguardano principalmente allestimenti, accessori e la gamma dei propulsori. La berlina è offerta con prezzi a partire da 45.000 Euro, cifra che sale a 51.500 Euro per la Suv. I clienti ritroveranno i motori già noti con omologazione Euro 6D, ma sulla Giulia non è più disponibile il diesel entry level da 136 CV, mentre gli allestimenti sono stati rivisti e sono ora denominati Rosso Edizione, Business, Sprint, Executive, Ti, Veloce, Veloce Ti e Quadrifoglio. La nuova Rosso Edizione. Pur essendo la nuova versione d'ingresso della gamma, l'allestimento Rosso Edizione offre di serie i cerchi da 19", i gruppi ottici anteriori bi-Xenon e posteriori a Led, le pinze dei freni rosse, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'ha aggiornato i listini delleintroducendo il Model Year. Le novità riguardano principalmente allestimenti, accessori e la gamma dei propulsori. La berlina è offerta con prezzi a partire da 45.000 Euro, cifra che sale a 51.500 Euro per la Suv. I clienti ritroveranno i motori già noti con omologazione Euro 6D, ma sullanon è più disponibile il diesel entry level da 136 CV, mentre gli allestimenti sono stati rivisti e sono ora denominati Rosso Edizione, Business, Sprint, Executive, Ti, Veloce, Veloce Ti e Quadrifoglio. La nuova Rosso Edizione. Pur essendo la nuova versione d'ingresso della gamma, l'allestimento Rosso Edizione offre di serie i cerchi da 19", i gruppi ottici anteriori bi-Xenon e posteriori a Led, le pinze dei freni rosse, ...

