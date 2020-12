Alejandro Sabella | morto l’ex ct dell’Argentina

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo Diego Armando Maradona, l’Argentina piange un altro lutto. All’età di 66 anni, è scomparsocommissario tecnico che guidò la Seleccion ai Campionati del Mondo del 2014 in Brasile fino alla finale presa contro la Germania. Ricoverato in ospedale per problemi cardiaci, è deceduto nella giornata di ieri a causa di un virus che ne ha complicato il quadro. Chi era? Classe ’54, è stato un centrocampista talentuoso, e ha iniziato la sua carriera nel River Plate con cui vinse due campionati prima di trasferirsi in Europa. In Inghilterra ha giocato tra gli anni ’70 e ’80 con lo Sheffield United e con il Ledds prima di tornare in Argentina all’Estudiantes. Vanta anche un’esperienza da calciatore con il Gremio. Lasciato il calcio giocato nel 1989, è tornato come ...