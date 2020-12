Alberto Genovese | nella terribile vicenda indagata anche l’ex fidanzata

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)di, l’imprenditore in carcere per aver stordito con droga e stuprato una 18enne, ènell’inchiesta milanese che sta raccogliendo elementi pure su altre presunte violenze che l’uomo avrebbe commesso. Da alcune testimonianze agli attidell’imprenditore sarebbe state presente nel corso di alcuni abusi. LEGGI: Incidente Zanardi, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Italia_Notizie : Alberto Genovese, indagata anche l’ex fidanzata: sarebbe stata presente agli abusi - ruiciccio : RT @SkyTG24: Alberto Genovese arrestato per stupro: coinvolta nelle indagini anche la ex fidanzata - Notiziedi_it : Alberto Genovese, indagata anche l’ex fidanzata: sarebbe stata presente agli abusi - libellula58 : RT @Corriere: Alberto Genovese, indagata anche l’ex fidanzata: sarebbe stata presente agli abusi - DrSamBr : RT @Corriere: Alberto Genovese, indagata anche l’ex fidanzata: sarebbe stata presente agli abusi -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Genovese

Il Messaggero

Anche l’ex fidanzata di Alberto Genovese, l’imprenditore in carcere per aver stordito con droga e stuprato una 18enne, è indagata nell’inchiesta milanese che sta raccogliendo elementi pure su altre ...Milano, 9 dicembre 2020 - Anche l'ex fidanzata di Alberto Genovese, l'imprenditore in carcere per aver drogato e stuprato una 18enne, è indagata nell'inchiesta milanese che sta raccogliendo elementi p ...