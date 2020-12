Alberto Genovese, c’è una terza testimone: “Mi ha molestata a Ibiza, ho pensato: da qui ne esco male”. Indagata anche l’ex fidanzata (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Era un violentatore seriale“. Con queste parole Claudia (nome di fantasia) ha descritto Alberto Genovese, l’imprenditore arrestato un mese fa con l’accusa di aver drogato e violentato una modella di 18 anni nella sua casa nel centro di Milano. La ragazza, 28 anni, è la terza testimone ad accusare Genovese di molestie sessuali. A Ore 14, il programma condotto da Milo Infante su Rai 2, ha raccontato un episodio di cui è stata vittima quest’estate a Ibiza, a villa Lolita, la casa dell’imprenditore sull’isola. Secondo il racconto della ragazza Genovese ha tentato di violentarla mentre era presente la sua fidanzata, una 24enne che ora risulta Indagata: il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e il pm Rosaria Stagnaro stanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Era un violentatore seriale“. Con queste parole Claudia (nome di fantasia) ha descritto, l’imprenditore arrestato un mese fa con l’accusa di aver drogato e violentato una modella di 18 anni nella sua casa nel centro di Milano. La ragazza, 28 anni, è laad accusaredi molestie sessuali. A Ore 14, il programma condotto da Milo Infante su Rai 2, ha raccontato un episodio di cui è stata vittima quest’estate a, a villa Lolita, la casa dell’imprenditore sull’isola. Secondo il racconto della ragazzaha tentato di violentarla mentre era presente la sua, una 24enne che ora risulta: il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e il pm Rosaria Stagnaro stanno ...

Noovyis : (Alberto Genovese, c’è una terza testimone: “Mi ha molestata a Ibiza, ho pensato: da qui ne esco male”. Indagata an… - rep_milano : Caso Alberto Genovese, la sua fidanzata indagata per violenza sessuale e spaccio di droga [di Sandro De Riccardis]… - sanderic : Caso Alberto #Genovese, la sua fidanzata indagata per violenza sessuale e spaccio di droga #TerrazzaSentimento… - MilanoSpia : Alberto Genovese, indagata anche l’ex fidanzata: avrebbe preso parte agli abusi - rep_milano : Caso Alberto Genovese, la sua fidanzata indagata per violenza sessuale e spaccio di droga [di Sandro De Riccardis]… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Genovese Alberto Genovese, sui telefonini centinaia di foto e video dei suoi rapporti sessuali: «Girava tutto agli amici» Il Messaggero Caso Genovese, indagata anche l'ex fidanzata

L'ex fidanzata di Alberto Genovese risulta indagata dalla procura di Milano che sta ricostruendo le serate dell’imprenditore finito in ...

Mattino 5, Federica Panicucci interrompe l’ospite: “Non si può sentire”

Federica Panicucci ha interrotto un ospite per via di alcune sue parole che non sono passate inosservate. Ecco cosa è successo.

L'ex fidanzata di Alberto Genovese risulta indagata dalla procura di Milano che sta ricostruendo le serate dell’imprenditore finito in ...Federica Panicucci ha interrotto un ospite per via di alcune sue parole che non sono passate inosservate. Ecco cosa è successo.