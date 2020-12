Alberto Genovese | anche la sua ex fidanzata indagata | “Era presente”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sulla situazione che riguardae la questione che lo vede in carcere per stupro, l’inchiesta si allargaalla sua ex. Da un mese circaè sottoposto a detenzione in carcere per lo stupro di una giovane di 18 anni. Episodio che per gli inquirenti sarebbe avvenuto intorno alla metà di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Sulla situazione che riguarda Alberto Genovese e la questione che lo vede in carcere per stupro, l’inchiesta si allarga anche alla sua ex. Da un mese circa Alberto Genovese è sottoposto a detenzione ...Non è chiaro se abbia o meno inviato agli amici anche queste immagini, perché l’analisi forense dei file è ancora in corso. Genovese conservava in modo maniacale, quasi come un collezionista, ogni imm ...