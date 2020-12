Alberto Angela: tutto su di lui – età, stasera in tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alberto Angela nasce a Parigi l’ 8 Aprile del 1962. Ha vissuto per anni in Francia, dove di è diplomato, ed è poi tornato in Italia per frequentare l’università, si è laureato in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma. Alberto è un paleontologo, un divulgatore scientifico. conduttore televisivo, giornalista e scrittore italiano.Alberto Angela ha vissuto una vita nella cultura, sin da piccolo ha seguito il padre, Piero Angela in giro per il mondo, tra conferenze e meeting culturali. Parla oltre all’italiano ed al francese, anche l’inglese e lo spagnolo. Ha frequentato corsi di perfezionamento negli Stati Uniti, dove si è specializzato in paleontologia. La sua enorme cultura è arrivata anche nel mondo della televisione con numerosi programmi molto apprezzati e seguiti. ... Leggi su giornal (Di mercoledì 9 dicembre 2020)nasce a Parigi l’ 8 Aprile del 1962. Ha vissuto per anni in Francia, dove di è diplomato, ed è poi tornato in Italia per frequentare l’università, si è laureato in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma.è un paleontologo, un divulgatore scientifico. conduttore televisivo, giornalista e scrittore italiano.ha vissuto una vita nella cultura, sin da piccolo ha seguito il padre, Pieroin giro per il mondo, tra conferenze e meeting culturali. Parla oltre all’italiano ed al francese, anche l’inglese e lo spagnolo. Ha frequentato corsi di perfezionamento negli Stati Uniti, dove si è specializzato in paleontologia. La sua enorme cultura è arrivata anche nel mondo della televisione con numerosi programmi molto apprezzati e seguiti. ...

