Alberto Angela | terremoto nei palinsesti La Rai sospende la messa in onda all' ultimo momento | senza apparenti motivi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Salta Stanotte con Caravaggio, l'atteso nuovo appuntamento consu Rai1. Palinsesto cambiato a sorpresa emotivazioni, a poche ore dallain: mercoledì sera alle 21.25 al posto dello speciale andrà inun'altra puntata con il divulgatore, Stanotte a Pompei, replica della puntata andata innel 2018 e visibile già sul sito di Raiplay. La delusione dei telespettatori è tangibile. Stanotte con Caravaggio verrà recuperata ma la data è ancora da destinarsi. Le meraviglie e i segreti del sito archeologico della città distrutta dal Vesuvio riuscirà a far superare agli appassionati l'amaro in bocca? Stanotte con Caravaggio si preannunciava già come un evento televisivo e culturale, con i capolavori e la vita ...