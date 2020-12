Alberto Angela | rinviato lo speciale su Caravaggio | cosa andrà in onda al suo posto

Leggi su funweek

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mercoledì 9 dicembre, su Rai1, doveva andare inlosucondotto da: un appuntamento che i molti fan del divulgatore, ma anche i semplici appassionati d’arte, aspettavano con ansia. In queste ultime ore però si è diffusa la notizia del rinvio: lotargatoè rimandato a data da destinarsi.losuIl motivo del rinvio è dovuto agli ascolti, ma in senso positivo: il mese di dicembre è considerato fuori garanzia, quindi le emittenti non devono garantire agli inserzionisti determinati numeri in termini di ascolti. Per questo probabilmente i vertici Rai hanno pensato di “risparmiare” lo ...