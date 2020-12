Alberto Angela racconta il sequestro in Niger: “15 ore di terrore” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alberto Angela racconta il sequestro, il conduttore che stasera torna in onda con una prima serata su Rai Uno, ha passato dei momenti di vero terrore. foto facebookSarà ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno questo pomeriggio con Serena Bortone, forse per presentare la prima serata di questa sera, il conduttore infatti torna con Una notte a Pompei, che sarà come sempre un grande successo. Quello che però non tutti sanno è la sua esperienza legata al sequestro che diversi anni fa ha subito in Niger, era il 2002 e il divulgatore si trovava in Africa per girare una puntata di Ulisse che andava in onda su Rai Tre. “Nel 2002 ho rischiato di essere ucciso. Sono stato sequestrato e picchiato da criminali nel Niger. Ho temuto davvero di non ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020)il, il conduttore che stasera torna in onda con una prima serata su Rai Uno, ha passato dei momenti di vero terrore. foto facebookSarà ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno questo pomeriggio con Serena Bortone, forse per presentare la prima serata di questa sera, il conduttore infatti torna con Una notte a Pompei, che sarà come sempre un grande successo. Quello che però non tutti sanno è la sua esperienza legata alche diversi anni fa ha subito in, era il 2002 e il divulgatore si trovava in Africa per girare una puntata di Ulisse che andava in onda su Rai Tre. “Nel 2002 ho rischiato di essere ucciso. Sono stato sequestrato e picchiato da criminali nel. Ho temuto davvero di non ...

