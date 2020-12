Alberto Angela, il creatore di “Ulisse- il piacere della scoperta” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alberto Angela è nato a Parigi l’8 aprile nel 1962. Il 58enne ha un bagaglio di esperienze incredibile e ad oggi è un paleontologo, divulgatore e conduttore televisivo. Noto volto della televisione italiana ha fatto appassionare molti dei suoi fan alla storia e all’arte. Passione tramandata dal padre Piero Angela. il creatore di Quark, Alberto è diventato un’icona culturale. Si è laureato in Scienze Naturali all’Università la Sapienza ha voluto dedicarsi a programmi scientifici per iniziare, e successivamente soffermandosi su speciali storici riguardanti Pompei, Antica Roma e alla scoperta dei segreti di alcune città italiane. Nel 1990 realizza “Albatros”, un programma di dodici puntate per la Televisione della Svizzera Italiana, tramesso successivamente in Italia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)è nato a Parigi l’8 aprile nel 1962. Il 58enne ha un bagaglio di esperienze incredibile e ad oggi è un paleontologo, divulgatore e conduttore televisivo. Noto voltotelevisione italiana ha fatto appassionare molti dei suoi fan alla storia e all’arte. Passione tramandata dal padre Piero. ildi Quark,è diventato un’icona culturale. Si è laureato in Scienze Naturali all’Università la Sapienza ha voluto dedicarsi a programmi scientifici per iniziare, e successivamente soffermandosi su speciali storici riguardanti Pompei, Antica Roma e alla scoperta dei segreti di alcune città italiane. Nel 1990 realizza “Albatros”, un programma di dodici puntate per la TelevisioneSvizzera Italiana, tramesso successivamente in Italia ...

