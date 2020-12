Alberto Angela, annullato Stanotte con Caravaggio: cosa è successo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Rai ha deciso di annullare la messa in onda di Stanotte con Caravaggio, il nuovo programma condotto da Alberto Angela. I trend social e i risultati degli ascolti televisivi giornalieri indicano che i programmi che vanno per la maggiore sono i reality, i talent e quelli dedicati a gossip e notizie frivole. Ciò nonostante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Rai ha deciso di annullare la messa in onda dicon, il nuovo programma condotto da. I trend social e i risultati degli ascolti televisivi giornalieri indicano che i programmi che vanno per la maggiore sono i reality, i talent e quelli dedicati a gossip e notizie frivole. Ciò nonostante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

gaiaismoody : Comunque ho sognato di essere di nuovo in quinta al liceo e di essere in viaggio d'istruzione con professore Albert… - aderenzis1 : Con Alberto Angela di notte a Pompei: viaggio nella città che non smette di sorprendere - Doris51779724 : RT @Tg3web: Nel suo ultimo libro, 'L'ultimo giorno di Roma', Alberto Angela rilegge la figura di Nerone e racconta l'incendio che distrusse… - HankHC91 : RT @ArteMagazine: “Stanotte a Pompei” con Alberto Angela su RAI 1 - Notiziedi_it : Torna Stanotte a Pompei con Alberto Angela su Rai1, Giancarlo Giannini e Marco D’Amore ospiti della puntata -