Al via il Green Movie Film Fest | l’ambiente protagonista come risposta alla crisi

Leggi su dire

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – Le riflessioni sull’ambiente degli ultimi mesi hanno reso ancora piu’ urgente la narrazione dell’ecosistema, del suo stato, della crisi e della potenziale rinascita. Il 2020 tra criticita’ e resilienze si chiude con il Green Movie Film Fest, che dal 18 al 20 dicembre sara’ una delle ultime occasioni dell’anno per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso 12 pellicole selezionate per offrire uno sguardo inedito sul presente e non solo, per dare visioni concrete e green del futuro. Sono tanti, infatti, i registi che nel 2020 hanno preso spunto dalle sfide della pandemia globale per riflettere sul cambiamento socio-culturale, la sostenibilita’ e l’ambiente rendendo ancor piu’ articolato l’appuntamento annuale con il Green Movie Film Fest nella sua prima versione on line sulla piattaforma OpenDDB, Distribuzioni Dal Basso. Giunta alla settima edizione, la Rassegna promossa da Pentapolis Onlus ed Eco in Citta’ propone una programmazione di autori tutti italiani a testimonianza di come i nostri filmmakers siano sempre piu’ attenti alle tematiche ambientali e di come, ormai, si possa parlare a pieno titolo di un “Ecocinema” nazionale. Molte delle opere in programmazione sono state realizzate da registi “under 30”.