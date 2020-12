Ajax-Atalanta oggi: probabili formazioni, orario, tv, streaming Champions League (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ajax-Atalanta oggi: è il giorno della verità. La compagine di Amsterdam e quella di Bergamo si sfidano a duello, in palio il secondo posto nel girone D (già vinto dal Liverpool che in contemporanea se la vedrà col Midtjylland) e il conseguente accesso agli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. Chi la spunterà, i “Lancieri” di Erik ten Hag o la “Dea” di Gian Piero Gasperini? Le ore precedenti alla partita saranno un concentrato di tensione. Gli orobici avranno il vantaggio di poter giocare con due risultati su tre a disposizione, qualora dovesse venire fuori – ad esempio – un pareggio come all’andata (2-2), ma questo non li metterà certamente al riparo dalle avanzate olandesi. Il match si svolgerà mercoledì 9 dicembre 2020, a partire dalle ore 18.55 – presso la Johan Cruijff Arena di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020): è il giorno della verità. La compagine di Amsterdam e quella di Bergamo si sfidano a duello, in palio il secondo posto nel girone D (già vinto dal Liverpool che in contemporanea se la vedrà col Midtjylland) e il conseguente accesso agli ottavi di finale della2020/2021. Chi la spunterà, i “Lancieri” di Erik ten Hag o la “Dea” di Gian Piero Gasperini? Le ore precedenti alla partita saranno un concentrato di tensione. Gli orobici avranno il vantaggio di poter giocare con due risultati su tre a disposizione, qualora dovesse venire fuori – ad esempio – un pareggio come all’andata (2-2), ma questo non li metterà certamente al riparo dalle avanzate olandesi. Il match si svolgerà mercoledì 9 dicembre 2020, a partire dalle ore 18.55 – presso la Johan Cruijff Arena di ...

