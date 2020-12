Ajax-Atalanta (Champions League, 9 dicembre ore 18:55): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un colpo di testa imperioso di Romero ha permesso all’Atalanta di uscire da una gran brutta situazione contro il Midtjylland, sotto di un gol la settimana scorsa contro i danesi, regalando ai bergamaschi un pareggio che permette di conservare il secondo posto nel gruppo D alle spalle del Liverpool, 8 punti contro i 7 dell’Ajax. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un colpo di testa imperioso di Romero ha permesso all’di uscire da una gran brutta situazione contro il Midtjylland, sotto di un gol la settimana scorsa contro i danesi, regalando ai bergamaschi un pareggio che permette di conservare il secondo posto nel gruppo D alle spalle del Liverpool, 8 punti contro i 7 dell’. InfoBetting: Scommesse Sportive e

enzogoku69 : ??Situazione rovente in quel di Bergamo.... #Atalanta #Ajax #LBDV ???? - MCalcioNews : Ajax-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in TV ? - cmdotcom : #InterShakhtar e #AjaxAtalanta di #Champions League: le probabili formazioni e dove vedere in tv #Inter #Atalanta… - TuttoMercatoWeb : Il giorno più importante per l'Atalanta. Non solo per la partita contro l'Ajax - catania_turi : E credo che l Atalanta se gioca come a Liverpool, può benissimo oggi determinata e compatta anche l Ajax. Auguri ra… -