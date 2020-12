Ajax-Atalanta 0-1 | le pagelle di CalcioWeb | apoteosi dei nerazzurri | il migliore è… Pessina FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si è conclusa l’ultima gara della fase a gironi di Champions League, la redazione diha pubblicato ledella sfida tra. Altra grande impresa per la squadra Gasperini che vola agli ottavi di finale della competizione, iormai rappresentano una grande realtà. La partita non è stata entusiasmante dal punto di vista tecnico, la grande delusione sono stati gli olandese, mentre l’ha fatto la sua partita provando a pungere in contropiede. L’occasione più grande è stata nel secondo tempo, Gollini miracolo su Klaasen. Padroni di casa in 10 per l’espulsione di Gravenberch, in contropiede Muriel regala il gol della qualificazione. Finisce 0-1, in alto laGALLERY., ...