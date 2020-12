Ajax-Atalanta 0-0 la Diretta: Gollini salva il risultato (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ad Amsterdam, alla Cruyff Arena, arriva un'Atalanta inquieta con voci di liti all'interno dello spogliatoio e un Gasperini sull'orlo delle dimissioni. Ma la Dea oggi può aggiungere un altro tassello a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ad Amsterdam, alla Cruyff Arena, arriva un'inquieta con voci di liti all'interno dello spogliatoio e un Gasperini sull'orlo delle dimissioni. Ma la Dea oggi può aggiungere un altro tassello a ...

Eurosport_IT : La favola è finita? ?? #Atalanta | #Gasperini | #PapuGomez - Mickyce83 : Ajax davvero pochissima cosa oggi. Atalanta che ha meritato - Peppe71615343 : @docgariff Veramente esagerato. Peraltro contro un Ajax più che abbordabile per l’Atalanta. Mah ... - NeroTifoso : @lacustre81 Non è assolutamente contro all’Atalanta, sta sottolineando come l’Ajax abbia distrutto una squadra. - Chafi23 : RT @oh38896193: #UCL #Atalanta #AjaxAtalanta #Ajax #ajaatl Goal! Muriel Atalanta è già qualificata ???? Don't forget to follow me ???? https:… -