Agricoltura | uno strano allevamento marino

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) I pesci Stegastes diencaeus proteggono una particolare specie di gamberetti per sfruttare i loro scarti nel far crescere le alghe in unosistema diEsistono pochi esempi di animali che allevano altri esseri viventi per ottenerne un vantaggio o un alimento. Fino adesso si è notato questo comportamento in invertebrati, soprattutto insetti. Ora una ricerca mostra come una particolare specie di pesci protegga alcuni gamberetti dai predatori per far crescere le alghe di cui sono ghiotti. Da DOI: 10.1038/s41467-020-19958-5 Nature Communications, 11, Article number: 6253 (2020) Pesci Stegastes diencaeus e gamberetti Mysida I pesci della specie Stegastes diencaeus, sono dei vertebrati che vivono soprattutto nelle acque dell’atlantico centro meridionale. Questo pesce, che da adulto raggiunge le dimensioni di 12 cm o poco più, è ...