Accordo Eni-Saipem per progetti di decarbonizzazione in Italia

MILANO (ITALPRESS) – L'Ad di Eni, Claudio Descalzi, e l'Ad di Saipem, Stefano Cao, hanno firmato un memorandum of understanding per cooperare nell'identificazione e ingegnerizzazione di iniziative e progetti di decarbonizzazione in Italia. In particolare, le società intendono individuare possibili opportunità di collaborazione nell'ambito della cattura, trasporto, riutilizzo e stoccaggio della CO2 prodotta da distretti industriali nel territorio Italiano. L'obiettivo è contribuire al processo di decarbonizzazione di intere filiere produttive, come quelle energy intensive, con un'azione concreta e rapida per la lotta al cambiamento climatico e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2 a livello nazionale, europeo e mondiale. Attraverso il memorandum, Eni e ...

