Abbiamo novità sui vaccini contro il coronavirus

(foto: Getty Images)Si chiama Margaret Keenan ed è la prima persona al mondo ad aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus al di fuori delle sperimentazioni cliniche. Ieri, infatti, il Regno Unito ha dato il via alla somministrazione delle prime dosi del vaccino messo a punto da Pfizer-BioNTech, con priorità alle categorie a rischio, anziani e personale sanitario. Secondo le previsioni del governo ben 4 milioni di persone potrebbero ricevere i vaccini entro la fine di quest'anno, mentre Pfizer-BioNTech potrebbero ricevere a breve l'autorizzazione dell'uso in emergenza anche negli Stati Uniti e in Europa. Secondo quanto emerso da un documento appena rilasciato dalla statunitense Food and Drug Administration (Fda), infatti, il vaccino comincerebbe a funzionare, e quindi a fornire una protezione contro il ...

