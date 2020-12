A2A entra nel settore eolico e rileva l’impianto sannita di Castelpagano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A2A accelera nello sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabili entrando nel settore eolico con l’acquisizione di un impianto da 8,2 MW in Campania nel comune di Castelpagano (Benevento). Questa operazione, effettuata rilevando l’impianto da Equiter – tramite il veicolo Equiter Energia – e Barone Costruzioni, consente ad A2A di aggiungere l’eolico al suo portafoglio di generazione green composto da idroelettrico e fotovoltaico. “Con il nostro primo impianto eolico si apre un nuovo, importantissimo capitolo nella storia di A2A. Questo settore ha un grande contenuto tecnologico che si adatta perfettamente ad una realtà come la nostra, abituata a gestire grandi centrali elettriche” ha commentato Renato ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A2A accelera nello sviluppo della produzione energetica da fonti rinnovabilindo nelcon l’acquisizione di un impianto da 8,2 MW in Campania nel comune di(Benevento). Questa operazione, effettuatandoda Equiter – tramite il veicolo Equiter Energia – e Barone Costruzioni, consente ad A2A di aggiungere l’al suo portafoglio di generazione green composto da idroelettrico e fotovoltaico. “Con il nostro primo impiantosi apre un nuovo, importantissimo capitolo nella storia di A2A. Questoha un grande contenuto tecnologico che si adatta perfettamente ad una realtà come la nostra, abituata a gestire grandi cli elettriche” ha commentato Renato ...

mattinodinapoli : A2A entra nell'eolico e rileva l'impianto da 8,2 MW a Castelpagano - lorenteggio : #campania #castelpagano #A2A entra nell’ #eolico : acquisito il primo impianto da 8,2 MW in Campania - Notiziedi_it : A2A entra nell’eolico con impianto da 8,2 mw in Campania - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Innovazione, A2A entra nell’eolico Acquisito il primo impianto in Campania - Italpress : A2A entra nell’eolico con impianto da 8,2 mw in Campania -