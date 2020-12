A Oggi è un altro giorno Carolyn Smith racconta quando è morta sua madre Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)è unentra con la sua consueta energia, rock come cerca di essere spesso per darsi carica (). La sua immagine è la forza a cui si aggrappano molte persone, chi come lei sta combattendo la battaglia contro il cancro. Il suo desiderio è che uni dottori le dicano che è finita, che è guarita. E’ forte ma ha sempre bisogna della musica per darsi la carica, è forte ma è difficile mentre lei fa apparire tutto semplice. Perandare in ospedale è una cosa normale perché sua nonna era spesso malata ma le donne importanti della sua famiglia erano sempre ottimiste.della mamma e della nonna. Suanel 2008: “Ho preso ...