A Natale regala i prodotti toscani con il paniere solidale di Ant (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Torna il paniere solidale dell'Ant, la fondazione dell'associazione nazionale tumori: un cesto di eccellenze enogastronomiche toscane che le aziende della regione, nonostante l'anno economicamente difficile per via della pandemia da coronavirus, hanno messo gratuitamente a disposizione. E' il quarto anno dell'iniziativa e il regalo, anche stavolta, potrà tradursi in un aiuto prezioso per le persone più fragili e a rischio contagio Covid-19, come i pazienti oncologici. Ant in Toscana li assiste a domicilio dal 1997, gratuitamente. Il paniere solidale gode del patrocinio della Regione, con il sostegno di "Vetrina Toscana", il progetto con cui Regione e Unioncamere Toscana promuovono ristoranti, botteghe alimentari e produzioni di qualità che esprimono l'identità del territorio e, valorizzando la cultura ...

