A Milano l’Albero del Vento di Engie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sotto lo sguardo della statua di Leonardo da Vinci, il genio che ha insegnato all’umanità a osservare la natura anche con la lente della scienza e a sostegno del progresso, prende vita l’Albero del Vento di Engie in Piazza della Scala, a Milano. csa/sat/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sotto lo sguardo della statua di Leonardo da Vinci, il genio che ha insegnato all’umanità a osservare la natura anche con la lente della scienza e a sostegno del progresso, prende vitadeldiin Piazza della Scala, a. csa/sat/mrv su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : A Milano l’Albero del Vento di Engie - Italpress : A Milano l’Albero del Vento di Engie - GianniMarangon : @gladiatoremassi Non è questo l’albero a Milano la foto riguarda a l’anno scorso, quest’anno è tornata la tradizion… - RamingodiArnor : Mentre la gente normale faceva l'albero io nel ponte scrivevo una campagna di Call of Cthulhu ambientata a Milano n… - TheHubCompany1 : Creato in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Milano, l’albero Swarovski… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano l’Albero Alberto Genovese, i vicini di casa: «Feste e soprusi, anni da incubo» Corriere Milano