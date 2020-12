A gennaio arriva in Tv “Magazzini Musicali” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È in arrivo in tv Magazzini Musicali, il nuovo programma dedicato alla musica: in onda da sabato 2 gennaio 2021 su Rai 2, su Radio 2 e su Rai Play Dal 2 gennaio su Rai 2, Radio 2 e Rai Play, Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo saranno i conduttori del nuovo programma dedicato alla musica “Magazzini Musicali”. Ideato e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È in arrivo in tv Magazzini Musicali, il nuovo programma dedicato alla musica: in onda da sabato 22021 su Rai 2, su Radio 2 e su Rai Play Dal 2su Rai 2, Radio 2 e Rai Play, Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo saranno i conduttori del nuovo programma dedicato alla musica. Ideato e… L'articolo Corriere Nazionale.

NetflixIT : Dei Quasi Amici non c’è da fidarsi. Omar Sy arriva su Netflix dall’8 gennaio con LUPIN, una serie ispirata al ladro… - msn_italia : Pagamenti online, dal primo gennaio arriva la Sca. Ecco cos’è e perché le aziende devono adeguarsi al più presto - kimmanuela : mi manca crossfit ???? da febbraio che non vado.. pur avendo l'abbonamento annuale fino a gennaio lol che fregatura,… - ManuFilippone95 : RT @DonatoCavallo6: Se la juve prende locatelli a gennaio arriva la champions, di questo sono certo. -bucciantini - AMilani94 : @Emanuele676 @Cartabellotta Si parla di gennaio anche in Germania perché ancora EMA non ha autorizzato, ma sarebber… -

Pagamenti online, dal primo gennaio arriva la Sca. Ecco cos’è e perché le aziende devono adeguarsi al più presto

In base alla direttiva europea Psd2, dal primo gennaio tutte le transazioni online in Europa saranno soggette all'autenticazione a due fattori ...

