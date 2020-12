A folle velocità sulla Nettunense senza patente e con la targa falsa: inseguito dalla polizia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non era la prima volta che veniva visto sfrecciare a velocità folle sulla Nettunense a bordo di una 500 Abarth, ma nella mattinata di oggi, 9 dicembre, sono terminate le sue scorribande: la volante del commissariato di Anzio Nettuno, verso le ore 10:30, ha intercettato l’auto più volte segnalata per guida pericolosa. L’uomo alla guida, alla vista della polizia, ha cercato di far perdere le sue tracce, ma gli operatori – in modo professionale e senza arrecare pericolo agli altri utenti – lo hanno inseguito e hanno proceduto al fermo dell’uomo. L’auto aveva montata una targa diversa da quella di immatricolazione. Al termine degli accertamenti l’uomo, un 37enne di Anzio, è stato deferito alla giustizia per il reato di riciclaggio e guida ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non era la prima volta che veniva visto sfrecciare aa bordo di una 500 Abarth, ma nella mattinata di oggi, 9 dicembre, sono terminate le sue scorribande: la volante del commissariato di Anzio Nettuno, verso le ore 10:30, ha intercettato l’auto più volte segnalata per guida pericolosa. L’uomo alla guida, alla vista della, ha cercato di far perdere le sue tracce, ma gli operatori – in modo professionale earrecare pericolo agli altri utenti – lo hannoe hanno proceduto al fermo dell’uomo. L’auto aveva montata unadiversa da quella di immatricolazione. Al termine degli accertamenti l’uomo, un 37enne di Anzio, è stato deferito alla giustizia per il reato di riciclaggio e guida ...

CorriereCitta : A folle velocità sulla Nettunense senza patente e con la targa falsa: inseguito dalla polizia - Mixky96485872 : @freeskipperIT Più che retromarcia, a me sembra abbiano fatto un'inversione a U a folle velocità - DrManq : @_triplo @disappunto @vespertime Il la lancerei a folle velocità da un dirupo. - FffSerena : @camelia23s @r4venmarti @sarett___ Idem.. Tutti le dicono di andare via, ma lei sta andando dritta come un treno a folle velocità. ?? - mastrociclista : RT @ciclopericoloso: Buon lunedì! In bici, ovviamente.,A folle velocità: 240km all’ora per la precisione, in scia ad una Porsche 935 #pista… -

Ultime Notizie dalla rete : folle velocità Intervista a Emmanuel Macron: «L’America lo capirà: l’Europa sarà sovrana con la propria difesa» Corriere della Sera