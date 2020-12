A Fiumicino primo volo per New York ‘Covid-tested’ | Zingaretti | salto nel futuro

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “Stamattina e’ atterrato ada NewilCovid-tested. In cosa consiste? I passeggeri entro 48 ore dalla partenza hanno effettuato il test antigenico e ne effettuano un altro dopo lo sbarco presso le strutture di test rapido allestite da Aeroporti di Roma:– Ciampino insieme alla Regione Lazio. È unnelper l’Italia che fa da apripista.” “Questorappresenta un modo per non perdere la fiducia”. Lo dice il presidente della Regione Lazio, Nicola, che questa mattina si e’ recato nello scalo capitolino per partecipare alsbarco di questo tipo diinsieme a Marco Troncone, amministratore delegato Adr. “In attesa della diffusione ...