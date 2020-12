A Bologna si gioca a ‘piatti in tavola’, dall’asso di tortellini alle coppe di vino rosso (Di mercoledì 9 dicembre 2020) BOLOGNA – Bologna la ‘Grassa’? Per rendere la celebre descrizione di Bologna sempre più concreta, adesso ci sono anche le carte da gioco personalizzate, tra Assi di Tortellini, Quattro di Mattarelli e il Re di Coppe di Vino Rosso. Non si tratta dunque del menù di un ristorante bolognese, bensì delle nuove carte da gioco bolognesi, realizzate da Bologna games e interamente dedicate alla cultura gastronomica della città felsinea. Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) BOLOGNA – Bologna la ‘Grassa’? Per rendere la celebre descrizione di Bologna sempre più concreta, adesso ci sono anche le carte da gioco personalizzate, tra Assi di Tortellini, Quattro di Mattarelli e il Re di Coppe di Vino Rosso. Non si tratta dunque del menù di un ristorante bolognese, bensì delle nuove carte da gioco bolognesi, realizzate da Bologna games e interamente dedicate alla cultura gastronomica della città felsinea.

Ultime Notizie dalla rete : Bologna gioca A Bologna si gioca a 'piatti in tavola', dall'asso di tortellini alle coppe di vino rosso - DIRE.it Dire Hakimi, doppietta con il Bologna e svolta a destra per l’Inter

Una doppietta decisiva contro il Bologna, una doppia grande soddisfazione dopo un periodo poco brillante e in cui erano arrivate le prime critiche. Achraf Hakimi ha mostrato a tutti, e al suo tecnico ...

Fortitudo Bologna, Dalmonte per la svolta. "Il gruppo per tornare a volare"

Bologna, 9 dicembre 2020 – Pavani da una parte Carraretto dall’altro, Luca Dalmonte, nuovo allenatore della Fortitudo, è stato presentato oggi a stampa e tifosi all’interno dell’Unipol Arena, lo stess ...

Una doppietta decisiva contro il Bologna, una doppia grande soddisfazione dopo un periodo poco brillante e in cui erano arrivate le prime critiche. Achraf Hakimi ha mostrato a tutti, e al suo tecnico ...

Bologna, 9 dicembre 2020 – Pavani da una parte Carraretto dall'altro, Luca Dalmonte, nuovo allenatore della Fortitudo, è stato presentato oggi a stampa e tifosi all'interno dell'Unipol Arena, lo stess ...