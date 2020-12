A Bologna nel 2020 sono 763 le donne che hanno lasciato il lavoro, più della metà lo ha fatto per i figli (Di mercoledì 9 dicembre 2020) BOLOGNA – Gravidanza e lavoro? Nel 2020 sembrano ancora due mondi inconciliabili. La conferma arriva dagli ultimi dati resi noti dall’Ispettorato del lavoro di Bologna: da gennaio a novembre 2020, sono 1.055 le convalide delle dimissioni per lavoratrici in gravidanza e dei lavoratori con figli di età fino a tre anni. Un numero che, secondo le previsioni di Luigina Lillo dell’Ispettatorato bolognese, è destinato a salire, superando le 1.200 unità entro la fine dell’anno. Il numero delle convalide per genere poi fa notare chiaramente quanto “manchi una cultura di genere”, dice Lillo in apertura del suo intervento alla commissione Pari opportunita’ del Comune di Bologna di oggi pomeriggio. Tra le dimissioni convalidate dall’Ispettorato infatti, 763 sono di donne e 292 di uomini. Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) BOLOGNA – Gravidanza e lavoro? Nel 2020 sembrano ancora due mondi inconciliabili. La conferma arriva dagli ultimi dati resi noti dall’Ispettorato del lavoro di Bologna: da gennaio a novembre 2020, sono 1.055 le convalide delle dimissioni per lavoratrici in gravidanza e dei lavoratori con figli di età fino a tre anni. Un numero che, secondo le previsioni di Luigina Lillo dell’Ispettatorato bolognese, è destinato a salire, superando le 1.200 unità entro la fine dell’anno. Il numero delle convalide per genere poi fa notare chiaramente quanto “manchi una cultura di genere”, dice Lillo in apertura del suo intervento alla commissione Pari opportunita’ del Comune di Bologna di oggi pomeriggio. Tra le dimissioni convalidate dall’Ispettorato infatti, 763 sono di donne e 292 di uomini.

