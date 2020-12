3 motivi per NON cuocere o bollire la pasta con l’olio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alcuni di noi sono abituati a usare un filo di olio d’oliva nell’acqua che viene usata per bollire l’acqua. Ma forse non sai che non dovrebbe essere una cosa da fare. A volte seguiamo delle regole non scritte che arrivano dai nostri genitori e magari dai nostri nonni. Eppure, nonostante ci siano tanti anni di studi e di esperienza nel mondo culinario, specie in Italia, si continuano a mettere nero su bianco gli stessi errori. Errori che è molto difficile scardinare perché sono radicati dentro di noi da molto tempo. l’olio nell’acqua di cottura della pasta viene versato per un paio di motivi: evitare di far bollire troppo l’acqua ed evitare che la pasta si attacchi. Ma come tutti sappiamo, l’olio non si diluisce nell’acqua, quindi tenderà ad attaccarsi alla ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alcuni di noi sono abituati a usare un filo di olio d’oliva nell’acqua che viene usata perl’acqua. Ma forse non sai che non dovrebbe essere una cosa da fare. A volte seguiamo delle regole non scritte che arrivano dai nostri genitori e magari dai nostri nonni. Eppure, nonostante ci siano tanti anni di studi e di esperienza nel mondo culinario, specie in Italia, si continuano a mettere nero su bianco gli stessi errori. Errori che è molto difficile scardinare perché sono radicati dentro di noi da molto tempo.nell’acqua di cottura dellaviene versato per un paio di: evitare di fartroppo l’acqua ed evitare che lasi attacchi. Ma come tutti sappiamo,non si diluisce nell’acqua, quindi tenderà ad attaccarsi alla ...

borghi_claudio : Eggià... è proprio così ?? Proprio per questi motivi chi approva la riforma del mes essendo consapevole delle conse… - GianluigiNuzzi : Dopo 10 mesi di illegittima detenzione in Egitto, #PatrickZaky dovrà restare in cella ancora per altri 45 giorni. U… - matteosalvinimi : Mi auguro che Germania intervenga a tutela dei nomi di #FalconeeBorsellino, dopo la sentenza di un tribunale tedesc… - Light_INTER : @Vatenerazzurro1 Esatto e tutti quelli che si dichiarano interisti ma vorrebbero che l'Inter perdesse per motivi a… - evrytmhs : @EveBazinga cara nessuno è contro di te, ci sembra solo sbagliato che a te non interessi questo argomento, forse no… -

Ultime Notizie dalla rete : motivi per Dieci milioni, morale e spogliatoio: Ajax-Atalanta, i motivi per cui serve una reazione Corriere Bergamo - Corriere della Sera Hayabusa 2 e Oriris-Rez

Osservatorio Astronomico Sormano - News OAS - Le scoperte riguardanti il mondo degli asteroidi, come dimostrano le ricerche con le missioni spaziali tuttora in corso, hanno sempre catalizzato l’attenz ...

Legge di bilancio 2021, pensioni di guerra da riparare

Impegno traversale del Parlamento per restituire alle pensioni di guerra la loro natura risarcitoria e tutelare i percettori più fragili ...

Osservatorio Astronomico Sormano - News OAS - Le scoperte riguardanti il mondo degli asteroidi, come dimostrano le ricerche con le missioni spaziali tuttora in corso, hanno sempre catalizzato l’attenz ...Impegno traversale del Parlamento per restituire alle pensioni di guerra la loro natura risarcitoria e tutelare i percettori più fragili ...