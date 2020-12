Wonder Woman 1984: Gal Gadot e Patty Jenkins pagate 10 milioni di dollari per lo spostamento su HBO Max (Di martedì 8 dicembre 2020) Gal Gadot e Patty Jenkins sono state pagate 10 milioni di dollari a testa per l'uscita ibrida di Wonder Woman 1984 in sala e in streaming su HBO Max. Gal Gadot e Patty Jenkins sono state pagate 10 milioni di dollari a testa per l'uscita ibrida di Wonder Woman 1984 in sala e su HBO Max. Lo riporta il New York Times, svelando i retroscena delle recenti decisioni della Warner Bros. per le sue prossime uscite: lo studio ha contattato le agenzie che rappresentano l'attrice e la regista per informarle della decisione di rendere il film disponibile al cinema e in streaming contemporaneamente ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 dicembre 2020) Galsono state10dia testa per l'uscita ibrida diin sala e in streaming su HBO Max. Galsono state10dia testa per l'uscita ibrida diin sala e su HBO Max. Lo riporta il New York Times, svelando i retroscena delle recenti decisioni della Warner Bros. per le sue prossime uscite: lo studio ha contattato le agenzie che rappresentano l'attrice e la regista per informarle della decisione di rendere il film disponibile al cinema e in streaming contemporaneamente ...

