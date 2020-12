William Shakespeare è il secondo uomo al mondo a ricevere il vaccino

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 8 dicembre 2020) Si chiamacome il celebre poeta e drammaturgo inglese: è questo il nome della seconda persona alla dose delanti Covid-19 Pfizer/BioNTech. Si tratta di undi 81 anni residente a Warwickshire, in Inghilterra.ha ricevuto l’iniezione alla University HospitalCoventry, non molto distante da Stratford-Upon-Avon, il luogo di nascita del famoso scrittore inglese. All’s Well That Ends (not yet) Well @BBCHughPym maybe A Winter’s Tale instead ##CovidVaccinehttps://t.co/ORXikPg4B3— Tony Gatrell (@TonyGatrell) December 8, 2020 La coincidenza ha fatto sorridere in molti. Su Twitter sono tanti gli utenti che hanno commentato il curioso caso citando frasi delle opere del drammaturgo. ...