William Shakespeare è il primo uomo britannico a ricevere il vaccino anti Covid (Di martedì 8 dicembre 2020) In Gran Bretagna è stato William Shakespeare l'uomo a ricevere per primo il vaccino contro il Coronavirus, insieme all'omonimo del poeta inglese è stata vaccinata anche la prima donna, Maggie Keenan. Il primo uomo ad aver ricevuto il vaccino anti Covid in Gran Bretagna è entrato nella storia sia per l'evento in sé, sia perché il suo nome è William Shakespeare. Oltre all'omonimo del Bardo, prima di lui è stata vaccinata la prima donna, Maggie Keenan. Questa mattina tra le tendenze di Twitter si leggeva il nome di William Shakespeare ed in molti si saranno chiesti il motivo per cui tra un hashtag e l'altro fosse finito proprio il poeta ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 dicembre 2020) In Gran Bretagna è statol'perilcontro il Coronavirus, insieme all'omonimo del poeta inglese è stata vaccinata anche la prima donna, Maggie Keenan. Ilad aver ricevuto ilin Gran Bretagna è entrato nella storia sia per l'evento in sé, sia perché il suo nome è. Oltre all'omonimo del Bardo, prima di lui è stata vaccinata la prima donna, Maggie Keenan. Questa mattina tra le tendenze di Twitter si leggeva il nome died in molti si saranno chiesti il motivo per cui tra un hashtag e l'altro fosse finito proprio il poeta ...

stanzaselvaggia : Ed è ugualmente bello che il secondo vaccinato al mondo con vaccino autorizzato somigli un po’ a Gandhi perfino nel… - HuffPostItalia : William Shakespeare è il secondo uomo al mondo a ricevere il vaccino - Agenzia_Italia : Il primo uomo vaccinato in Gran Bretagna si chiama William Shakespeare - serenel14278447 : RT @HuffPostItalia: William Shakespeare è il secondo uomo al mondo a ricevere il vaccino - MarcoNoel19 : Il secondo vaccinato in Inghilterra si chiama William Shakespeare. Esserci o non esserci più, questo è il dilemma. -