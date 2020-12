Warner Bros. porta il Natale a casa, ecco i film (Di martedì 8 dicembre 2020) Warner Bros. Home Entertainment si prepara a portare il Natale direttamente a casa dei propri fan con l’arrivo in digitale di cinque film “In Vacanza su Marte”, il nuovo film di Neri Parenti, con Christian De Sica e Massimo Boldi. Attesa anche per “Tenet”, il film scritto, diretto e prodotto dall’acclamato regista Christopher Nolan. “Le Streghe”, il film diretto dal premio Oscar Robert Zemeckis. Occhi puntati anche su JOKER, che ritorna dal 9 dicembre, e sull’atteso arrivo, per la prima volta in 4K UHD de “I Goonies”. Quando sarà disponibile In Vacanza su Marte? Dal 13 dicembre in digitale. Il tradizionale appuntamento con il film di Natale torna anche quest’anno e arriva, per la prima volta, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 8 dicembre 2020). Home Entertainment si prepara are ildirettamente adei propri fan con l’arrivo in digitale di cinque“In Vacanza su Marte”, il nuovodi Neri Parenti, con Christian De Sica e Massimo Boldi. Attesa anche per “Tenet”, ilscritto, diretto e prodotto dall’acclamato regista Christopher Nolan. “Le Streghe”, ildiretto dal premio Oscar Robert Zemeckis. Occhi puntati anche su JOKER, che ritorna dal 9 dicembre, e sull’atteso arrivo, per la prima volta in 4K UHD de “I Goonies”. Quando sarà disponibile In Vacanza su Marte? Dal 13 dicembre in digitale. Il tradizionale appuntamento con ilditorna anche quest’anno e arriva, per la prima volta, ...

