Voto su riforma Mes, il M5s trova un punto di caduta. Il gruppo al Senato firma risoluzione condivisa: "Superati sterili distinguo" (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo giorni di tensione e lunghi confronti notturni in videoconferenza, i Senatori del Movimento 5 Stelle hanno trovato una mediazione interna sul testo della risoluzione relativa alla riforma del Mes attesa in Aula mercoledì dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il "punto di caduta", annunciato via facebook dalla senatrice M5s Barbara Lezzi dopo "due intere giornate insieme ad altri 60 parlamentari per mediare le posizioni", è un testo che "non è ideale ma, almeno, rivendica il ruolo del Parlamento in sede di ratifica e avverte che non sarà disposto al Voto finale se non ci sarà l'avanzamento significativo del resto del pacchetto di riforme, Edis (assicurazione comune dei depositi, ndr) prima di tutto".

