Volley, Civitanova e Perugia all'assalto della Champions League! Si parte col derby italiano a Tours

Civitanova e Perugia sono volate in Francia, dove da martedì 8 a giovedì 10 dicembre giocheranno il primo round robin della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di Volley maschile. Le due squadre sono le grandi favorite della Pool B e per questa prima uscita internazionale della stagione faranno visita al Tours, padrone di casa di questo primo mini raggruppamento (se ne giocherà poi un altro a inizio febbraio). I turchi dell'Arkas Izmir hanno deciso di non presentarsi all'evento, dunque tutte le tre squadre hanno incamerato una vittoria a tavolino (3-0 con triplo 25-0). Soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate al termine dei due round robin staccheranno il pass per i quarti di finale, ...

SU SKY LO SPETTACOLO DEL VOLLEY CON I MATCH DEL TORNEO MASCHILE E FEMMINILE

Sky accende i riflettori sulla pallavolo d’Europa e sulla CEV Champions League 2020/2021, la più importante competizione continentale per squadre di club, che sarà protagonista su Sky Sport con la dir ...

