Volley, Champions League, Civitanova si aggiudica il derby con Perugia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Civitanova-Perugia 3-1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-23) " Una vittoria pesantissima per Civitanova nell'esordio in Champions League che la vedeva impegnata nel derby con Perugia nella 'bolla' di Tours. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 9 dicembre 2020)3-1 (25-22, 22-25, 25-20, 25-23) " Una vittoria pesantissima pernell'esordio inche la vedeva impegnata nelconnella 'bolla' di Tours. ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Champions Volley, la Champions maschile e femminile da oggi LIVE su Sky Sport Digital-Sat News Ko di Champions per la Sir: vince la Lube 3-1

PERUGIA - Parte male, con un ko, il percorso della Sir Sicoma Monini Perugia alla Champions League. Nel derby di tricolore di Tours è stata la Lube Civitanova a spuntarla 3-1. Una partita intensa, ...

Amaro debutto in Champions, Sir Volley Perugia battuta dalla Lube

di Daniele SborzacchiAmaro esordio in Champions per la Sir Volley Perugia, sconfitta a Tours dalla Lube Civitanova. Il grande duello tra le contendenti degli ultimi anni non solo in Italia, ha premiat ...

