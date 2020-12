Volley, Champions donne: Conegliano, tutto facile con il Kamnik (Di martedì 8 dicembre 2020) Conegliano-Calcit Kamnik 3-0 (25-18, 25-17, 25-15) " Conegliano rispetta il pronostico e allunga la sua striscia vincente a 33 vittorie (8 dalla passata Champions). Le slovene del Kamnik, pur ... Leggi su gazzetta (Di martedì 8 dicembre 2020)-Calcit3-0 (25-18, 25-17, 25-15) "rispetta il pronostico e allunga la sua striscia vincente a 33 vittorie (8 dalla passata). Le slovene del, pur ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Champions Champions maschile e femminile, da oggi LIVE su Sky Sky Sport Champions League F.: Conegliano “B” passeggia sul modesto Kamnik

POOL B 1° GIORNATA Calcit Volley KAMNIK – A. Carraro Imoco CONEGLIANO 0-3 (18-25, 17-25, 15-25) – rivediamola – statistiche Calcit Volley KAMNIK: Mihevc 1, Pogacar, Brulec Kostic 8, Zatkovic 9, Charuk ...

Volley Champions League, l'Imoco Conegliano parte nella bolla demolendo le slovene del Kamnik Calcit

Coach Santarelli mescola le carte e trova una super Gicquel per far riposare Egonu. Mercoledì sfida alle francesi del Nantes al Palaverde ...

