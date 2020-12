Volley, Challenge Cup. L’Allianz Milano travolge 3-0 il Kamnik e domani contro la Dinamo Bucarest si gioca la semifinale (Di martedì 8 dicembre 2020) Missione compiuta per L’Allianz Milano che vince in scioltezza 3-0 l’ottavo di finale contro gli sloveni del Calcit Kamnik e domani sempre tra le mura amiche affronterà la Dinamo Bucarest (oggi vittoriosa contro il Dupnitsa) nella sfida che mette in palio un posto in semifinale nella Challenge Cup. Piazza, privo di Ishikawa e Weber, rimasti a casa, lascia in panchina l’ultimo arrivato Urnaut e punta su Mosca nel ruolo di opposto e Basic in banda in diagonale con uno scatenato Maar. In regia c’è Sbertoli, al centro i titolari Kozamernik e Piano. Dall’altra parte lo spauracchio si chiama Mitja Gasparini, opposto di grande esperienza che ha giocato anche in Italia ma che oggi non ha inciso sul ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Missione compiuta perche vince in scioltezza 3-0 l’ottavo di finalegli sloveni del Calcitsempre tra le mura amiche affronterà la(oggi vittoriosail Dupnitsa) nella sfida che mette in palio un posto innellaCup. Piazza, privo di Ishikawa e Weber, rimasti a casa, lascia in panchina l’ultimo arrivato Urnaut e punta su Mosca nel ruolo di opposto e Basic in banda in diagonale con uno scatenato Maar. In regia c’è Sbertoli, al centro i titolari Kozamernik e Piano. Dall’altra parte lo spauracchio si chiama Mitja Gasparini, opposto di grande esperienza che hato anche in Italia ma che oggi non ha inciso sul ...

