"Voli gratis per venire alle Hawaii a fare smartworking": l'iniziativa del governo locale. Ecco come candidarsi (Di martedì 8 dicembre 2020) Chi non vorrebbe mollare tutto e trasferirsi a fare smartworking da una delle spiagge paradisiache delle Hawaii, mentre il mondo è alle prese con la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus? È il momento di preparare le valigie e correre in aeroporto perché le autorità del 5oesimo stato degli Stati Uniti hanno lanciato un'iniziativa che prevede voli gratis per tutti quei lavoratori in smartworking che vogliano trasferirsi a vivere per tre mesi nell'arcipelago, contribuendo così alla sua economia messa ora a dura prova dall'assenza praticamente totale di turisti. Si tratta di un programma di residenza temporanea chiamato "Movers and Shakas" in collaborazione con scuole e imprese e prevede biglietti gratis di andata e ritorno per Oahu. Gli unici requisiti richiesti sono di avere almeno 18 anni e un ...

