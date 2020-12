Villas Boas: «Manchester City? Potrebbe vincere anche con la squadra B» (Di martedì 8 dicembre 2020) Il tecnico del Marsiglia, André Villas-Boas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester City. André Villas-Boas, tecnico del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester City. Le sue parole. «Sarà una gara molto importante così come quella contro il Monaco del prossimo weekend. Noi però vogliamo uscire dalla Champions League a testa alta. Se domani farò delle modifiche, sarà solo per evitare infortuni vista il tour de force che ci attende. Mancano ancora cinque partite prima della sosta. Ieri abbiamo avuto un piccolo problema con Amavi e dovremo valutare come comportarci. Potremo cambiare qualcosa, ma non troppo, perché il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Il tecnico del Marsiglia, Andréha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. André, tecnico del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Le sue parole. «Sarà una gara molto importante così come quella contro il Monaco del prossimo weekend. Noi però vogliamo uscire dalla Champions League a testa alta. Se domani farò delle modifiche, sarà solo per evitare infortuni vista il tour de force che ci attende. Mancano ancora cinque partite prima della sosta. Ieri abbiamo avuto un piccolo problema con Amavi e dovremo valutare come comportarci. Potremo cambiare qualcosa, ma non troppo, perché il ...

