Vieste, manomessa la filodiffusione: audio ‘hot’ al posto delle canzoni natalizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Alcune persone incappucciate hanno interrotto la conferenza streaming del Comune, e hanno manomesso poi la filodiffusione. Dura la replica della sindaca. (Photo by Scott Barbour/Getty Images)In questi giorni di festa, passeggiare per le vie della propria città diventa un piacere, specie ora che i DPCM sono più blandi circa le restrizioni. Si cammina tra i portici gustando della cioccolata calda, ci si ferma davanti le vetrine, si osservano le luci scintillanti, il tutto viene reso ancora più magico dalle più classiche canzoncine natalizie che vengono diffuse dagli altoparlanti. Non a Vieste però, dove è accaduto qualcosa di davvero singolare. Leggi anche -> Acqua alta a Venezia e il Mose non si attiva: previsto un nuovo picco Vieste: audio ‘hot’ al ... Leggi su ck12 (Di martedì 8 dicembre 2020) Alcune persone incappucciate hanno interrotto la conferenza streaming del Comune, e hanno manomesso poi la. Dura la replica della sindaca. (Photo by Scott Barbour/Getty Images)In questi giorni di festa, passeggiare per le vie della propria città diventa un piacere, specie ora che i DPCM sono più blandi circa le restrizioni. Si cammina tra i portici gustando della cioccolata calda, ci si ferma davanti le vetrine, si osservano le luci scintillanti, il tutto viene reso ancora più magico dalle più classiche canzoncineche vengono diffuse dagli altoparlanti. Non aperò, dove è accaduto qualcosa di davvero singolare. Leggi anche -> Acqua alta a Venezia e il Mose non si attiva: previsto un nuovo piccoal ...

